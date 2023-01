Vigevano, quattro uomini intossicati dal monossido

Per i due più gravi è stato necessario il trasferimento in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale. Nessuno dei quattro intossicati è in pericolo di vita

Quattro uomini, tutti di nazionalità egiziana, sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio a causa del cattivo funzionamento della caldaia in un'abitazione di Vigevano, in provincia di Pavia. L'episodio è accaduto nella serata di ieri in una zona periferica, verso le campagne.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti subito gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Per i due più gravi è stato necessario il trasferimento in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale. Nessuno dei quattro intossicati è in pericolo di vita. I tecnici di Ats Pavia hanno avviato gli accertamenti, insieme ai carabinieri, per risalire alle cause dell'esalazione di monossido. La caldaia è stata posta sotto sequestro.