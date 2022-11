Donna uccisa in casa a Milano, uomo si costituisce

Dalle prime informazioni il delitto è avvenuto in un appartamento in via Lope de Vega, in zona Famagosta, e la vittima è stata colpita al torace con un'arma da taglio

Una donna è stata uccisa in casa questa mattina a Milano da un uomo, secondo le prime informazioni il marito, che subito dopo si è costituito. Lo ha reso noto la Questura. Dalle prime informazioni il femminicidio è avvenuto in un appartamento in via Lope de Vega, in zona Famagosta, e la vittima è stata colpita al torace con un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia di Stato, con la Scientifica.

La confessione

A quanto riferito dai Carabinieri l'uomo, di nazionalità egiziana, subito dopo l'aggressione ha chiamato il 112 dicendo: "Ho ucciso mia moglie". Poi si è allontanato dall'appartamento: all'arrivo della polizia sul posto, in via Lope de Vega, il presunto responsabile non c'era. Poco dopo è stato individuato per strada, in viale Liguria, da una pattuglia dei Carabinieri. I militari lo hanno avvicinato e lui avrebbe subito ammesso il fatto consegnandosi.