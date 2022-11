Atm Milano, ipotesi aumento prezzo del biglietto a 2,20 euro

A Milano ci sarà un aumento del biglietto dei mezzi pubblici per far fronte all'adeguamento Istat, ancora non si sa se arriverà entro la fine dell'anno o nel prossimo anno. "Non si tratta solo di non avere denaro ma anche di dover ristorare gli altri operatori" come Atm, - ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune, Arianna Censi. E ancora: "È una scelta, ai milanesi possiamo dire tagliamo o adeguiamo. Penso che dobbiamo trovare il giusto mix delle due cose".

Possibile aumento

I ristori che il Comune paga al momento agli operatori per l'adeguamento Istat ammontano a una cifra tra "i 400 e i 450mila euro circa. Dipende da quanti biglietti si vendono e dal calcolo che viene fatto. Non è una scelta del Comune di Milano, attiene agli adeguamenti Istat che sono stati deliberati da Regione Lombardia. Ricordo che Regione ha già aumentato il prezzo dal primo di settembre e l'agenzia di bacino dal primo di novembre. Quindi noi oggi stiamo ristorando gli operatori del mancato adeguamento all'Istat del Comune di Milano. È un tema di bilancio comunale". La battaglia del Comune di Milano, come ha spiegato anche il sindaco Giuseppe Sala all'inaugurazione della M4 è quella di avere più fondi per il trasporto pubblico dal governo adeguando i sistemi di valutazione. "Abbiamo chiesto a Regione Lombardia, che trasferisce al Comune, in ragione di un investimento più alto di qualunque altro intervento in Lombardia un maggiore contributo. Abbiamo chiesto anche al ministero di adeguare il sistema di valutazione, che vengano dati dei fondi in ragione di quello che fai. Dall'ultima valutazione del 2011 noi abbiamo fatto due metropolitane e i soldi sono sempre quelli".

Il dibattito

Il Comune, quindi, continua ad affrontare il tema dell'aumento di 20 centesimi del biglietto Atm, annunciato a settembre e poi messo nel congelatore. Come riporta La Repubblica, per quanto riguarda le tempistiche del rincaro, regna l'incertezza anche se lo stesso sindaco Beppe Sala aveva a suo tempo sottolineato che per il 2022 i biglietti sarebbero stati salvi. E l'intenzione di Palazzo Marino, ancora oggi, sembra confermata. Ma oltre a guardare all'esterno, la giunta di Beppe Sala deve vigilare anche tra i suoi ranghi, dove una fronda di sette consiglieri comunali di maggioranza ha già contestato il rincaro del biglietto.