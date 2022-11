Consiglio dei ministri: ok a funerali di Stato per Roberto Maroni

Il Cdm li ha concessi per le esequie di domani a Varese dell’ex ministro dell’Interno. Lo si apprende da fonti ministeriali

Durante la riunione del Consiglio dei ministri si è deciso all'unanimità di concedere i funerali di Stato per l'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, le cui esequie sono in programma domani a Varese. Lo si apprende da fonti ministeriali, al termine del Cdm.

L’ordine del giorno del Coniglio dei ministri

approfondimento

È morto Roberto Maroni, l'ex segretario della Lega aveva 67 anni

All'ordine del giorno c'era anche anche la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, e un decreto legislativo sull'adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti.