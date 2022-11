Trovato focolaio di aviaria in un allevamento in Lomellina

Gli animali si trovano in un allevamento di Galliavola, il pollame dovrà restare isolato e sarà vietato muoverlo almeno fino al 21 novembre

I veterinari dell'Ats pavese hanno riscontrato un focolaio di influenza aviaria in un allevamento in Lomellina, a Galliavola. Alcuni animali sono già stati abbattuti, ed è stata disposta una zona di protezione che coinvolge i comuni di Galliavola (Pavia), Pieve del Cairo (Pavia), Villa Biscossi (Pavia), Ferrera Erbognone (Pavia) e Lomello (Pavia), e un'altra di sorveglianza che interessa complessivamente 26 centri.

Le misure

Nella zona di protezione, che resterà in vigore sino al prossimo 21 novembre, il pollame dovrà restare isolato e sarà vietato muoverlo senza l'autorizzazione dei veterinari di Ats. E' prevista anche l'istituzione di un registro di visitatori degli allevamenti, con il divieto di trasportare carni di pollame dai depositi frigoriferi e dai macelli. La zona di sorveglianza, nella quale verranno censite tutte le aziende avicole e gli animali presenti, resterà in vigore sino al 30 novembre. E' prevista inoltre una sorveglianza sierologica e virologica per verificare la possibile diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende della zona di protezione.