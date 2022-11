Milano, pm chiede fallimento per società fondata da Daniela Santanché

Nell’istanza di “liquidazione giudiziale” la procura riporta che la società che aveva come primo azionista la senatrice FdI e ministra del Turismo “versa in evidente e manifesto stato di insolvenza”

Visibilia Editore, società che aveva come primo azionista (ha dismesso le quote) la senatrice Fdi e ministro del Turismo Daniela Santanchè, e da lei fondata, "versa in evidente e manifesto stato di insolvenza". Lo scrive la procura di Milano nell'istanza di "liquidazione giudiziale", ossia di fallimento.

La richiesta

Richiesta avanzata a partire da un esposto dei soci di minoranza e dopo le analisi del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, coordinate dal pm Roberto Fontana. Analisi che in automatico portano ad un fascicolo per ipotesi di bancarotta che sarebbero in valutazione a carico degli ex amministratori, tra cui Santanchè.