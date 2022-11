Milano, il 6 novembre festa messicana per il giorno dei morti

La parata

Secondo quanto riporta MilanoToday, alla sfilata parteciperanno una cinquantina di figuranti con le sembianze di catrines e catrinas, gli scheletri 'dandy' creati dall’incisore messicano Josè Guadalupe Posada e così battezzate dal muralista Diego Rivera. Il corteo passerà da Galleria Vittorio Emanuele, piazza del Duomo, piazza Cordusio e via Dante. Alle ore 17:30, i partecipanti si daranno appuntamento in piazza della Scala per cominciare, alle 18, la sfilata fino ad arrivare a piazza Castello. La prima parata del giorno dei morti si è tenuta nel 2016 a Città del Messico e in soli sei anni è diventata una tradizione popolare che viene replicata di anno in anno in varie parti del mondo.