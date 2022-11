Milano, scoperta bisca clandestina: otto denunciati

Scoperta una bisca clandestina a Milano. Otto persone sono state denunciate per gioco d'azzardo. Si tratta di sei giocatori (che vanno dai 46 ai 67 anni), del proprietario dell'immobile di 46 anni e della donna che gestiva il club di 54 anni, tutti di origini cinesi.

La bisca

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, negli ultimi sei mesi dal locale, situato in zona Chinatown, sono state effettuate transazioni per almeno un milione di euro. I militari hanno fatto irruzione ieri sera nel corso di un servizio di controllo speciale del territorio. Notando il viavai davanti al portone di un palazzo in via Arnolfo Di Cambio, hanno deciso di controllare all'interno, scoprendo così l'appartamento al piano terra trasformato in centro scommesse illegale. Il locale era organizzato con sei terminali collegati ai sistemi di gioco internazionale. La cassa era gestita dalla 54enne, che pagava le vincite in contanti. I militari hanno inoltre sequestrato 4.840 euro, l'abitazione e la centralina delle telecamere.