Villa di Tirano, treno travolge auto: ferito 52enne

Il conducente della vettura è stato portato in ospedale per i traumi riportati. La linea ferroviaria Sondrio-Tirano è stata interrotta

Un treno ha travolto un'auto bloccata fra le sbarre di un passaggio a livello a Stazzona, frazione di Villa di Tirano in provincia di Sondrio. Il conducente, un uomo di 52 anni, è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale per i traumi riportati. A quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.