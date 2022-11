Milano, dipendente Atm aggredito in metro alla stazione Abbiategrasso

È successo ieri sera: la vittima 33enne, al culmine di una discussione scoppiata per futili motivi, è stato colpita al volto. L’aggressore è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce

Un dipendente Atm 33enne italiano, attorno alle 22 di ieri sera alla stazione Abbiategrasso della linea verde di Milano, è stato aggredito da un italiano che, al culmine di una discussione scoppiata per futili motivi, è stato colpito al volto. L'aggressore è poi scappato facendo perdere le sue tracce mentre la vittima è stata trasportata in codice verde all'Humanitas di Rozzano per le medicazioni.