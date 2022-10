Inter, si ferma Lukaku: niente Bayern e Juventus a rischio

L'ultima gara del belga era stata quella de 26 agosto contro la Lazio all'Olimpico, poi l'infortunio e il lungo recupero per non perdere il Mondiale in Qatar con il Belgio

Secondo infortunio per Romelu Lukaku. L'attaccante belga, come recita il comunicato del club di viale Liberazione, "ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all'istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno".

L'infortunio

L'ultima gara del belga era stata quella de 26 agosto contro la Lazio all'Olimpico, poi l'infortunio e il lungo recupero per non perdere il Mondiale in Qatar con il Belgio. Sempre al bicipite femorale sinistro. Adesso non c'è solo apprensione ad Appiano Gentile, ma anche in Belgio, a tre settimane dall'inizo del torneo iridato. Sicuramente salterà la gara con il Bayern Monaco di Champions di domani, 1° novembre, ed è a forte rischio per la trasferta contro la Juventus di domenica 6.