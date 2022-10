Lite al semaforo a Montello, auto urta motociclista che cade e muore

Un uomo di 55 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi attorno alle 12,30 a Montello (Bergamo). La moto su cui viaggiava il 55enne è stata urtata da un'auto, il cui conducente si è poi dileguato. E' successo in via Papa Giovanni XXIII.

La lite

Secondo alcuni testimoni prima dello scontro vi sarebbe stata una lite al semaforo. Ripartendo, l'auto avrebbe urtato il motociclista che, cadendo, è morto. I carabinieri sono sulle tracce dell'automobilista.