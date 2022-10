Milano, picchia due agenti con un bastone: arrestata 46enne

Una donna che stava scassinando il lucchetto di un bar, a Milano, sorpresa da poliziotti di pattuglia, non ha esitato a scagliarsi contro di loro ferendone uno, lievemente, con un bastone chiodato. Poi è stata immobilizzata e arrestata.

L'arresto della donna

È accaduto alle 18.30 di ieri in ripa di Porta Ticinese, quando gli agenti motociclisti l'hanno vista all'opera mentre con una pietra cercava di spaccare il chiavistello e si sono fermati. Lei, per tutta risposta, ha tirato la pietra contro il primo, protetto dal casco, mentre ha colpito il secondo con il bastone a un braccio provocandogli una leggera ferita (giudicata guaribile in 3 giorni al pronto soccorso). La donna, una cittadina francese di 46 anni, è stata immobilizzata e portata in questura in stato di arresto.