Cosa fare ad Halloween a Milano, 6 eventi da non perdere

Feste paurose e spettacoli dal vivo, a Milano, per il weekend di Halloween. Ecco gli eventi in programma in questo fine settimana e come il capoluogo lombardo si prepara alla "Notte delle Streghe": dolcetto o scherzetto?

Funeral Party di Club Haus 80’s

Si festeggia la Festa di Halloween tra musica dance ed elettronica. Una vera festa nel quale la paura la farà da padrone con una sola parola d'ordine: presentarsi mascherati.

Pongo Night al Muba

Festa di Halloween per i bambini con la Pongo Night al Muba. Un’occasione che permette ai più piccoli di dare sfogo alla creatività e allenare la propria manualità dando vita a creature mostruose. In programma lunedì 31 ottobre.

Halloween Party con lo Zoo di 105

Festa d Halloween in un posto speciale. La seratà si svolgerà all'interno del Gin&Sound-Fiera del Gin. La location dell’evento sarà anche questa volta Piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d’Europa. Un’area degustazioni dove assaggiare oltre 150 espressioni del celebre distillato, nella sua forma più pura oppure miscelato con l’abbinamento per eccellenza: l’acqua tonica.Tra una degustazione a l’altra, inoltre, sarà presente un’area food per gustare ottimi piatti on the road in compagnia. Musica e Dj Set e per concludere dalle 22:30 in poi ci sarà a suonare lo zoo di 105 con Pippo Palmieri e Paolo Noise. Ingresso 20 euro con un drink e cinque degustazioni di Gin.

Halloween, musica all'Alcatraz

Sarà la esta degli anni '90 all’Alcatraz, dove si esibiranno i Safari, la tribute band di Jovanotti (sabato 29 ottobre) e quella di Jägermeister da Base (domenica 30 ottobre).

Serata all'idroscalo

All’Idroscalo proseguono le serate di “No limits", il circo più pericoloso del mondo. Lo spettacolo è prodotto da "Gravity", la famosa compagnia circense creatrice degli show più pericolosi ed estremi dal mondo (tutto il weekend).

Il campo di zucche a Vimodrone

Per i più piccoli c'è il campo di zucche a Vimodrone: su una superficie di ben 12mila metri quadrati, è l’occasione perfetta per intagliare il magico simbolo di Halloween (tutto il weekend).