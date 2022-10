Inter, Zhang ad assemblea azionisti: "Lotteremo per la seconda stella"

Il presidente nerazzurro rassicura i soci: "Vogliamo mantenere il club allo stesso livello, il più in alto possibile". Poi sulla possibile vendita: "Le voci sono solo voci"

All'interno della conferenza stampa dopo l'assemblea dei soci dell'Inter, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha rassicurato gli azionisti: "La nostra promessa è valida e immutata: vinceremo sul campo e fuori dal campo, come sempre. Vogliamo mantenere il club allo stesso livello, il più in alto possibile".

Il futuro

"Nelle ultime settimane leggo che il futuro del club è incerto e che questa incertezza deve essere dissipata oggi. Il nostro impegno è sempre stato chiaro, da quando abbiamo assunto la guida del club nel 2016 - ha proseguito il giovane numero uno nerazzurro -. Mandati a Goldman Sachs e Raine Group? Le voci sono voci, l'Inter non ha siglato alcun contratto con nessuno di loro. Sono stati avviati investimenti per oltre un miliardo di euro, avviando una nuova era, con una finale europea, la vittoria dello Scudetto, Coppa italia e Supercoppa. Abbiamo portato l'Inter nel panorama del calcio mondiale, portando il club alla vittoria. Abbiamo dimostrato di essere sulla buona strada e siamo in grado di portare il club a nuovi successi, anno dopo anno, sul panorama globale e nel settore economico".