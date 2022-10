Covid Lombardia, il bollettino: 5.504 casi su 32.744 tamponi

Cronaca

Covid, nuove regole del governo Meloni su vaccini, mascherine, multe

Fra i punti del discorso programmatico di Governo presentato da Giorgia Meloni alla Camera e al Senato, c’è quello della gestione della pandemia. Secondo il nuovo premier, il modello adottato dal precedente esecutivo non dovrà essere replicato in caso di nuove ondate. “Oggi la malattia è completamente diversa” ha detto il neo ministro alla Sanità Orazio Schillaci, “e quindi stiamo facendo in modo che ci possa essere un ritorno a una maggiore liberalizzazione”

“Non replicheremo il modello del precedente Governo” ha detto la neopremier Giorgia Meloni nel discorso programmatico presentato alla Camera e al Senato. “Purtroppo, non possiamo escludere una nuova ondata di Covid o l’insorgere, in futuro, di una nuova pandemia, ma possiamo imparare dal passato, per farci trovare pronti”

“L’Italia – ha detto Meloni - ha adottato le misure più restrittive dell’intero Occidente, arrivando a limitare fortemente le libertà fondamentali di persone e attività economiche, ma, nonostante questo, è tra gli Stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e contagi. Qualcosa decisamente non ha funzionato e, dunque, voglio dire, fin d’ora, che non replicheremo, in nessun caso, quel modello”