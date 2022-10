SuperEroica, il progetto di ciclismo sociale della Fondazione Allianz

La Fondazione Allianz UMANA MENTE, in collaborazione con L’Eroica, competizione ciclistica nata nel 1997 a Gaiole in Chianti (Siena), ha dato vita a “SuperEroica”, per permettere anche alle persone con disabilità di partecipare alla celebre competizione, tra gli eventi più attesi nel mondo del ciclismo con un percorso lungo le strade sterrate che si snodano tra i vigneti e gli uliveti del Chianti e della Val d’Orcia. L'obiettivo, al contempo, è lanciare un messaggio culturale e dimostrare che non ci sono limiti alla possibilità di gareggiare.

Il team SuperEroica

La Fondazione ha così creato il “Team SuperEroica” composto da cinque ragazzi con disabilità, insieme ai loro preparatori atletici e a un gruppo di volontari, per un totale di oltre venti persone, che insieme hanno preso parte alla competizione sportiva.



“Una sfida importante affrontata dai 5 ‘Eroici’ su un lungo percorso per abbattere molte barriere”, commenta Nicola Corti, Segretario Generale della Fondazione Allianz UMANA MENTE, che aggiunge: “Oggi, Pietro, Piergiorgio, Daniele, Riccardo e Nicolas sono i nostri Eroi, i veri protagonisti di questa bellissima avventura di ciclismo sociale. Questi ragazzi ci hanno dimostrato che la voglia di pedalare, di competere, ma soprattutto di stare insieme possono far superare ostacoli prima ritenuti insormontabili”.