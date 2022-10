Ubriaca al volante contro palo a Giussano, marito: fate il test a me

Una donna di 28 anni è stata denunciata dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza, dopo che l'altra notte a Giussano (Monza) è finita con l'auto contro un palo della luce. Suo marito, con precedenti per guida in stato di ebbrezza, accorso sul posto ha tentato di convincere i militari a far sostenere a lui il test con l'etilometro, ovviamente senza successo.

La vicenda

In auto con la donna c'era un'amica di 21 anni, rimasta lievemente contusa. Entrambe le ragazze sono state poi visitate in via precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale di Carate Brianza e alla 28 enne è stata ritirata la patente.