Covid Lombardia, 6.173 casi: tasso di positività al 16,8 per cento

A fronte di 36.623 tamponi effettuati, sono 6.173 i nuovi positivi in Lombardia, con una percentuale del 16,8%, in leggero rialzo rispetto al 16,2% di ieri. Sono 23 i ricoverati in terapia intensiva, uno più di ieri, e 1108 negli altri reparti, in calo di 47. Sono 26 i decessi, per un totale complessivo di 43.038 da inizio pandemia. A Milano i nuovi casi sono 1.849 di cui 700 in città; a Bergamo 512; a Brescia 685; a Como 410; a Cremona 258; a Lecco 222; a Lodi 161; a Mantova 287; a Monza e in Brianza 535; a Pavia 341; a Sondrio 118; a Varese 654 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI).