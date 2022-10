Milano-Monza Motor Show torna dal 16 al 18 giugno 2023

Percorso esclusivo per tutte le motorizzazioni e area educational per modelli elettrici

All’interno dell’Autodromo Nazionale Monza verrà creato un percorso ad hoc esclusivo di 4 chilometri per i test drive dei modelli di auto e moto di tutte le motorizzazioni e studiato per provare in ogni modalità tutti i segmenti proposti dal mercato, dalle city car, ai suv, passando per le berline: un circuito che farà vivere la suggestione del passaggio sulla storica sopraelevata, oltre all’adrenalina del mettersi alla prova con un tratto handling, uno con terreno dissestato e tre chicane, di cui una ricavata proprio nella sopraelevata che raggiunge una pendenza di 45°. I test drive saranno attivi dal 16 al 18 giugno a Monza, per 10 ore al giorno, e prevedono anche un passaggio tra i paddock, in mezzo al pubblico, in entrata e in uscita dallo stand. La grande novità dei test drive sarà l’area tecnologica educational allestita per la prova dei modelli elettrici e ibridi plug-in, nella quale il pubblico proverà direttamente il funzionamento delle colonnine e come collegare e scollegare i diversi tipi di connettori di ricarica.

Mimo Parade

Giornalisti e rappresentanti dei brand si daranno appuntamento per la giornata stampa all’Autodromo Nazionale Monza venerdì 16 giugno 2023, e insieme parteciperanno alla Mimo Parade, l’inaugurazione dinamica dello speciale circuito test drive che alle ore 12 vedrà sfilare le novità di prodotto guidate da equipaggi misti composti da ceo, presidenti dei brand e media.

Mimo week

I brand espositori studieranno formule speciali e offerte dedicate per i visitatori che sceglieranno a Mimo di cambiare e acquistare un’auto. Dopo la prova su strada, quindi, un’ulteriore occasione per le case automobilistiche e motociclistiche di vendere le novità di prodotto offrendo al pubblico di Mimo un trattamento speciale in termini di servizi e offerte. I test drive dedicati, l’educational sulle ricariche elettriche, le offerte speciali della Mimo Week, sono tutti strumenti messi in campo da Mimo per raggiungere il suo obiettivo: essere parte attiva nello svecchiamento del parco auto italiano, portando in un evento gratuito un pubblico numeroso e interessato, pronto a conoscere i nuovi modelli proposti dai costruttori, tutti dotati di moderne motorizzazioni e attente alla sostenibilità. Nelle prossime settimane si aprirà sul sito un sondaggio sui modelli in uscita e a basse emissioni che il pubblico vorrà conoscere e provare nel corso del 2023, e questi dati verranno condivisi con le case automobilistiche.