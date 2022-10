Incidente sul lavoro, operaio colpito da getto di sabbia: morto 56enne

È avvenuto oggi verso le 16 al termovalorizzatore di Lomellina Energia. Per l'uomo, che stava lavorando attorno a una tubatura sotto pressione, non c'è stato nulla da fare

Un operaio di 56 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, ha perso la vita poco prima delle 16 di oggi in un infortunio sul lavoro al termovalorizzatore di Lomellina Energia, a Parona (Pavia).

L'incidente sul luogo di lavoro

Secondo le prime informazioni era impegnato in un intervento di manutenzione dell'impianto e stava lavorando attorno a una tubatura sotto pressione quando è stato investito da un ingente quantitativo di sabbia. L'uomo non ha avuto scampo, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso sul posto. Era stato allertato anche l'elisoccorso di Niguarda, insieme alla Croce Rossa, ai vigili del fuoco, ai carabinieri e ai tecnici di Ats che si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ora toccherà a loro ricostruire le cause dell'incidente.