È morto Guido Carboniello, leader The Styles. Collaborò anche con J-Ax

È morto a 41 anni Guido Carboniello, leader della band The Styles che in passato aveva collaborato con J-Ax. Secondo quanto si è appreso, il musicista è dopo una lunga malattia in un hospice di Erba, in provincia di Como. Lo riporta il Corriere della Sera .

Chi era Guido Carboniello

Soprannominato Guido Style e appassionato di rock e punk, Carboniello nel 2005 ha dato vita alla band The Styles insieme a Stefano Molteni e Luca Ciambrone. Il gruppo ha calcato palchi internazionali, ha aperto concerti per star internazionali come Iggy Pop, gli Eagles of Death Metal e i Babyshambles e si è fatta conoscere al grande pubblico nel 2007 collaborando con J-Ax nel singolo "+ stile". Carboniello aveva poi continuato a lavorare con il rapper come produttore e co-autore, oltre che come chitarrista nei suoi live, partecipando anche alla reunion degli Articolo 31 nel 2018 al Fabrique di Milano.