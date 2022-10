Guarda le altre notizie di oggi 23 ottobre

Fiamme la notte scorsa a Vernate, nel Milanese, in località San Giuseppe. I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per domare un incendio che ha distrutto un capannone in cui erano accatastati bancali di legno. L'incendio nella struttura, che copre un'area di 700 metri quadrati, è ancora in fase di spegnimento.