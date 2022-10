Milano, ruba in negozio e minaccia dipendenti: arrestato

Il giovane era già stato fermato per un altro reato e sottoposto, il 14 settembre, a esame osseo all'ospedale Niguarda, al termine del quale è risultato essere maggiorenne

Un ragazzo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per rapina impropria a Milano, in corso Buenos Aires. Durante le procedure di identificazione, i militari hanno scoperto che il giovane era già stato fermato per un altro reato e sottoposto, il 14 settembre, a esame osseo all'ospedale Niguarda, al termine del quale è risultato essere maggiorenne. Il ragazzo è stato quindi portato nel carcere di Milano San Vittore.

La vicenda

Il giovane marocchino, senza fissa dimora e con precedenti, aveva rubato articoli per circa 100 euro nel negozio Decathlon. Intervenuti sul posto, i militari hanno trovato il personale addetto alla sicurezza che tentava di bloccare il giovane, il quale brandiva un estintore e una racchetta da sci per guadagnare la fuga. A quel punto il ragazzo è stato fermato dai carabinieri.