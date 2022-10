Brescia, alto tenore di vita e redditi bassi: sequestrati 6 milioni

Guarda le altre notizie di oggi 21 ottobre



Sequestro da quasi sei milioni di euro, tra beni mobili e immobili, da parte della guardia di finanza di Brescia con un provvedimento disposto dal tribunale ordinario nei confronti di una persona ritenuta di "pericolosità qualificata, dimorante in provincia di Brescia ed avente diversi precedenti penali".

La vicenda

Applicata anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. In particolare, il sequestro è stato disposto all'esito di indagini di natura economico-patrimoniale e reddituale che hanno fatto emergere una notevole sproporzione tra il tenore di vita dell'uomo e i redditi dallo stesso dichiarati al Fisco. L'uomo risulta coinvolto anche in un'inchiesta della Procura di Brescia con altre 68 persone per traffico internazionale di droga e riciclaggio.