Incidenti sul lavoro: operaio cade in una ditta nel Milanese, grave

L'uomo, un 37enne che lavora in un'azienda di Pregnana Milanese, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Niguarda

Questo pomeriggio, in un'azienda a Pregnana Milanese, nell'hinterland del capoluogo lombardo, un operaio di 37 anni è rimasto gravemente ferito. L'uomo, dipendente di una società di trasporti, è stato trasportato d'urgenza dal 118, in elicottero, all'ospedale di Niguarda a Milano.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni l'incidente sul lavoro è avvenuto alle 14 nella ditta Enterprise di via Olivetti 45, un spedizioniere di birra con annesso locale per la degustazione. L'uomo sarebbe caduto dal bordo di un camion parcheggiato in cortile, perdendo l'equilibrio per cause ancora da stabilire, e procurandosi un trauma cranico, alla schiena e a una gamba. La sua prognosi è riservata.