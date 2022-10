Incidente sul lavoro a Bareggio, esplode bombola aria: operaio ferito

L'episodio è accaduto alla S.A.R.A. di via Protasio, una ditta che offre servizi di vendita e manutenzione di impianti antincendio e collauda apparecchiature in alta e bassa pressione

Infortunio sul lavoro questa mattina in una azienda di Bareggio, nell'area metropolitana di Milano. Un operaio è stato ferito dallo scoppio di una bombola d'aria mentre era impegnato nella ricarca della stessa bombola.

L'incidente

L'episodio è accaduto alla S.A.R.A. di via Protasio, una ditta che offre servizi di vendita e manutenzione di impianti antincendio e collauda apparecchiature in alta e bassa pressione. L'operaio è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Magenta. Sul posto, oltre a 118 e vigili del fuoco, sono intervenuti anche Ats e polizia locale.