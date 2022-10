Milano, spruzzano spray al peperoncino a scuola: ragazzi intossicati

È avvenuto in un centro di formazione in via Amoretti. Sono 37 le persone coinvolte, per lo più studenti fra i 14 e i 19 anni. In 18 hanno avuto lievi sintomi di intossicazione

Tutte le notizie di oggi 20 ottobre

Diversi ragazzi sono rimasti lievemente intossicati questa mattina in un centro di formazione in via Amoretti a Milano, con ogni probabilità come conseguenza di uno spray irritante, probabilmente al peperoncino, spruzzato nell'ambiente.

In 18 con lievi sintomi di intossicazione

L'allarme è scattato dopo le 11 e sul posto sono intervenuti oltre al 118 anche vigili del fuoco e polizia. Dal 118 hanno spiegato che 37 persone sono rimaste coinvolte, per lo più studenti fra i 14 e i 19 anni. Diciotto di questi hanno sintomi lievi di intossicazione come bruciore alla gola. A conclusione dell'intervento del 118 sono state sei le persone portate in ospedale, tre al Buzzi e altrettanti al Niguarda.