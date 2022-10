Halloween a Leolandia, tutti gli eventi a tema per il 31 ottobre

Al parco giochi temativo di Leolandia è tutto pronto per festeggiare la notte di “HalLEOween”. Lunedì 31 ottobre porte del parco resteranno spalancate fino alle 21.30 con tante giostre (come Vroom! e Twister Mountain) e un programma speciale di eventi.

Il programma

All’imbrunire, Leolandia sarà “invasa” da streghe, mostriciattoli e altre buffe creature e i piccoli potranno cimentarsi in una caccia ai fantasmi come veri e propri Ghostbusters per poi assistere a “L’Incantesimo di HalLEOween”, mini-live show di fine serata con uno spettacolo pirotecnico. Oltre al caratteristico street food al Festival delle Scope Magiche, da segnalare per i più golosi anche l’appuntamento con il Banchetto delle Streghe, che prevede un menù speciale in formula “all you can eat” a pranzo e a cena a base di ravioli di zucca, biscotti di HalLEOween e tante altre specialità.

Il weekend di Halloween a Leolandia

Il parco sarà aperto tutti i giorni da venerdì 28 ottobre a martedì 2 novembre compresi e nel weekend del 5 e 6 novembre nella divertente veste di “HalLEOween”, con spettacoli e animazioni itineranti a tema, conditi da acrobazie ed effetti speciali. Nella babydance Leo e il Ballo degli Spaventapasseri i bambini aiuteranno i personaggi del parco a recuperare e salvare il raccolto di zucche di Leolandia, messo in pericolo da dispettose e malefiche creature; nel musical I Fiori della Magia potranno divertirsi con una dolce streghetta alle prese con una piratessa fantasma, mentre nell’Accademia dei Vampiri, lo spettacolo in programma nella LeoArena, potranno imparare a diventare dei “veri vampiri”.

I personaggi

Si potranno incontrare i personaggi più amati del mondo dei cartoni animati: i Superpigiamini a PJ Masks City, unica area a tema al mondo dedicata all’amatissima serie TV, Masha e Orso nella loro Foresta, uno dei luoghi più iconici di Leolandia, e, direttamente da Miraculous™, Ladybug e Chat Noir, alle prese con “La Premiazione”, un’esibizione dal vivo ad alto tasso di adrenalina! I più piccoli potranno giocare con Bing e Flop, divertirsi con JJ di Cocomelon e visitare il parco a bordo dei vagoni del Trenino Thomas. Confermato anche lo show Esiste Davvero! novità del 2022, che riunisce per la prima volta in un parco a tema italiano tutti i personaggi dei cartoni animati sullo stesso palco.