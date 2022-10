Theo Hernandez, furto in casa davanti alla compagna e al figlio

Guarda le altre notizie di oggi 19 ottobre

Furto in casa nella villa del difensore del Milan Theo Hernandez a Cassano Magnago, in provincia di Varese. E' successo ieri sera mentre il calciatore era assente. Erano invece in casa la compagna Zoe Cristofoli e il figlio della coppia, di appena sei mesi.

Aggredita Zoe Cristofoli

Ad introdursi in casa sono state almeno quattro persone, che hanno scavalcato la recinzione della villetta consapevoli della presenza della compagna del calciatore e del figlioletto. Secondo una prima ricostruzione, una volta dentro i ladri hanno aggredito la influencer, l'hanno strattonata e costretta ad aprire la cassaforte. Sempre secondo i primi accertamenti, il gruppo ha agito secondo un piano ben organizzato, aspettando che la donna fosse sola in casa per entrare in azione.

Le indagini

Ancora da quantificare il bottino, ma sarebbero stati portati via beni per migliaia di euro. Le indagini sono affidate ai carabinieri, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio (Varese), che hanno raccolto la testimonianza di Cristofoli e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.