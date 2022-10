Gatti gettati tra i rifiuti a Livigno, salvati da operatori ecologici

Guarda le altre notizie di oggi 19 ottobre

Ritrovati dentro una scatola gettata nel secchio dei rifiuti due gatti a Livigno, in provincia di Sondrio, salvati da due operatori ecologici. Una storia a lieto fine per i due felini, come racconta l'Enpa, Ente nazionale protezione animali: "Una coppia di operatori ecologici stava lavorando - è stato raccontato - una scatola chiusa ermeticamente dentro il secchione dell'indifferenziata ha richiamato la loro attenzione: probabilmente non andava buttata lì. L'hanno presa per smaltirla nella carta, ma una volta tra le mani si sono accorti che non era vuota e che da dentro arrivavano dei miagolii. Due gattini di meno di due mesi erano stati gettati come rifiuti".

Nuova adozione

Ieri i due gatti stati portati a Tirano, vicino Sondrio, sono stati visitati dal veterinario e presto saranno adottati. "Abbiamo già individuato le famiglie che li adotteranno- spiega Sara Plozza, presidente provinciale Enpa di Sondrio - intanto continuano ad arrivare le richieste di adozione. Un grazie di cuore va agli agenti della polizia municipale di Livigno e agli operatori ecologici prima di tutto".