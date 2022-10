Milano, smog zona scuole: aria fuorilegge per 50 per cento dei bambini

Oltre 110mila bambini e studenti, secondo lo studio, respirano aria nociva ogni giorno. Nella mappa elaborata dall’associazione “Cittadini per l’aria” si nota che in zona Loreto il livello di biossido di azoto intorno ai 55 microgrammi per metro cubo come media annuale, mentre la legge europea impone di non superare il limite di 40

L’associazione “Cittadini per l’aria” ha elaborato una cartina di Milano per misurare l’inquinamento da No2 quasi strada per strada (con definizione per quadranti da 50 metri per lato) e inserendo all’interno le oltre mille scuole della città, pubbliche e private, dagli asili ai licei. Il responso dello studio è che sono 110mila i bambini e gli studenti che respirano ogni giorno aria nociva. In zona Loreto, uno dei quadranti più trafficati, il livello di biossido di azoto che respirano i ragazzi nella dozzina di scuole presa in esame è intorno ai 55 microgrammi per metro cubo come media annuale, contro il limite di 40 imposto dalla legge europea. Le statistiche sono riportate dal Corriere della Sera.

La mappa della No2 a Milano

Nella cartina ideata dall’associazione, riportata dal Corriere della Sera, si nota che il 45 per cento delle scuole si trova in zone o quartieri che invece rispettano la soglia europea, ma sono appena sotto. L’aria che si respira lì è comunque gravemente tossica stando alle raccomandazioni dell’Oms. La mappa, sul sito dell’associazione, è stata elaborata con un meccanismo d’intelligenza artificiale anche sulla base dei dati raccolti da centinaia di milanesi che hanno aderito ai progetti di scienza partecipata di “Cittadini per l’aria”. Si può consultare anche per indirizzo e dà come risultato sia il livello di inquinamento, sia le stime di quali possono essere i danni per la salute con riferimento a ricerche scientifiche più aggiornate, dunque l’aumento del rischio di mortalità e di infarto per gli adulti, l’asma e le patologie respiratorie per bambini e ragazzi.

Lo studio Arpa

Secondo l’ultimo report dell’Arpa sulla qualità dell’aria in Lombardia, a differenza di altri inquinanti come le polveri sottili, per i quali negli ultimi anni si è verificata una progressiva tendenza alla riduzione che ha permesso di rispettare alcuni parametri di legge, la concentrazione media annua di No2 a Milano è stata di 44 microgrammi per metro cubo nel 2021.