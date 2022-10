Sesto San Giovanni, incendio in ospedale: preso il piromane

L'uomo è stato indagato dagli agenti per incendio doloso e interruzione di pubblico servizio

Un uomo di 56 anni, con problemi psichici, è stato fermato nella serata di ieri dalla polizia per aver dato fuoco alla carta igienica nei bagni del pronto soccorso dell'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni (Milano). Non ci sono stati feriti, ma a scopo precauzionale i locali sono stati sgomberati. L'uomo è stato indagato dagli agenti per incendio doloso e interruzione di pubblico servizio.