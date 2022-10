Milano, fuggito da Italia 41enne accusato di aver schiavizzato modella

Una 22enne aveva sporto denuncia alla procura lo scorso 17 settembre. L’uomo aveva testimoniato a difesa di Alberto Genovese nel corso del processo in cui il manager è stato condannato a 8 anni e 4 mesi reclusione ascolta articolo Condividi

La posizione del pr approfondimento Milano, Alberto Genovese condannato a otto anni e quattro mesi L’uomo avrebbe una doppia identità ed è ricercato dal suo Paese con un mandato di cattura internazionale. Un’altra modella, di origini russe, ha pubblicato un post sui social in cui denuncia di essere stata vittima di abusi da parte sua simili a quelli della 22enne. secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essersi rifugiato a Dubai o in Sudafrica per scampare a eventuali misure restrittive da parte dell’autorità giudiziaria. La fuga Il pr turco non è stato più visto rientrare nel suo appartamento milanese in zona Risorgimento ed è sparito anche il suo Hummer giallo. L’avvocato Alexandro Maria Tirelli, legale della vittima, ha spiegato al quotidiano: “Se è vero che è fuggito dal territorio nazionale, si deve per certo registrare un grave ritardo nell’esecuzione degli accertamenti investigativi, duro a digerirsi”.