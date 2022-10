Chignolo Po, uomo accoltellato durante lite: arrestato 31enne

La vittima dell'aggressione, ricoverata in prognosi riservata al Policlinico San Matteoè stata colpita al torace

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a Chignolo Po, in provincia di Pavia, con di aver accoltellato un uomo, ora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico San Matteo di Pavia. L'uomo, di origini marocchine come la vittima dell'aggressione, dovrà rispondere di tentato omicidio.

L'accoltellamento

Secondo la ricostruzione compiuta dai carabinieri, il 31enne, privo di permesso di soggiorno e di fatto domiciliato a Chignolo Po, dopo una lite davanti alla propria abitazione ha colpito l'altro cittadino marocchino al torace con un grosso coltello. Non sono ancora note, al momento, le ragioni del litigio, sfociato nella violenta aggressione. L'uomo ferito si è allontanato e poco dopo è stato soccorso da un altro connazionale, che ha chiesto l'intervento del 118. Trasportato al pronto soccorso del San Matteo, è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia generale in prognosi riservata, in attesa di essere sottoposto ad intervento chirurgico. Gli accertamenti condotti hanno permesso ai carabinieri di risalire al 31enne accusato dell'accoltellamento, a casa del quale sono stati ritrovati il coltello e i vestititi indossati al momento dell'aggressione con evidenti tracce di sangue. L'arrestato è stato subito trasferito al carcere di Torre del Gallo a Pavia.