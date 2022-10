Milano, scavalca cancello per giocare a calcio: ferito 17enne

È successo nel primo pomeriggio in via Manduria, nel quartiere Gratosoglio. Il ragazzo si è ferito a una gamba ed è stato portato in ospedale

Guarda le altre notizie di oggi 14 ottobre

Un ragazzo egiziano di 17 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere rimasto infilzato con la gamba nella lancia di un cancello che stava scavalcando per andare a giocare a calcio in un'area del quartiere Gratosoglio, a Milano. È accaduto attorno alle 14.30 in via Manduria, all'altezza del capolinea del tram della linea 3.

La vicenda

Il ragazzo, che è ospite di una struttura d'accoglienza in via Saponaro, era in compagnia di altri amici con i quali ha provato a raggiungere un campetto arrampicandosi. A quel punto ha perso la presa e si è ferito gravemente alla gamba. È stato trasportato alla clinica Humanitas di Rozzano (in provincia di Milano).