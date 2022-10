Pavia, maltrattamenti in casa di riposo: cinque arresti

Guarda le altre notizie di oggi 14 ottobre

Cinque persone - quattro operatrici e il titolare - sono finite agli arresti domiciliari, su ordine del gip di Pavia, per per maltrattamenti pluriaggravati nei confronti degli anziani ospiti di una casa di riposo. Le indagini dei carabinieri hanno documentato come questa estate gli indagati (il titolare della struttura e quattro collaboratrici) abbiano commesso sistematici e quotidiani maltrattamenti nei confronti degli anziani - tra l'altro alcuni non propriamente autosufficienti come sarebbe invero richiesto per quel tipo di struttura residenziale - consistenti in ripetute ingiurie, urla, mortificazioni, tali da ingenerare un clima di costante subordinazione e umiliazione.

La sospensione

Inoltre, agli arrestati è stata notificata anche la misura interdittiva della "sospensione temporanea dell'esercizio di attività professionali relative ai servizi assistenziali alla persona". I militari hanno affidato, alle rispettive famiglie, gli anziani che si trovavano ancora ospiti della struttura.