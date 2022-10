Milano, Gherarducci e Meneghetti testimonial per Cena dell’Amicizia

In occasione del 17 ottobre il membro del trio della Gialappa’s Band e la pittrice bergamasca hanno realizzato due videomessaggi per l’associazione che da oltre 50 anni si occupa delle persone senza fissa dimora a Milano

In occasione del 17 ottobre, Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, l’associazione Cena dell’Amicizia – che si occupa da oltre 50 anni di persone senza fissa dimora a Milano - è supportata dai videomessaggi di due testimonial d’eccezione: Giorgio Gherarducci, della Gialappa's Band, e la pittrice bergamasca Paola Meneghetti. Entrambi i video sono disponibili sulle pagine social dell’associazione.

I videomessaggi

Nei loro interventi i due ricordano che i senza dimora sono persone con storie molto differenti: non solo persone che non riescono a mantenersi un alloggio per la mancanza di reddito, ma anche donne che fuggono da un compagno violento, papà separati non si possono permettere di pagare un affitto, uomini e donne che perdono il proprio lavoro per problemi di salute fisica o psichica.

I dati sulla povertà in Lombardia

Secondo i dati PoliS della Regione Lombardia, nel territorio lombardo le persone in povertà assoluta erano 820mila nel 2021, mentre secondo i dati di “racCONTAMI” (un’iniziativa congiunta della Fondazione Rodolfo Debenedetti, dell’Università Bocconi e del Comune di Milano), tra gli studi più recenti del fenomeno dei senza fissa dimora a Milano, solo nel capoluogo lombardo gli homeless nel 2018 erano ben 2.608.