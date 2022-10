Lecco, morto a 79 anni lo scrittore e disegnatore Alfredo Chiappori

Il suo “Up il sovversivo” ha caratterizzato intere stagioni della storia e della satira politica italiana. Come pittore ha esposto personali con presentazioni di importanti critici come Giulio Carlo Argan e Umberto Eco

È morto Alfredo Chiappori, disegnatore e scrittore di fama internazionale: aveva 79 anni e viveva a Lecco. Il suo "Up il sovversivo" ha caratterizzato intere stagioni della storia e della satira politica italiana. Come pittore ha esposto personali con presentazioni di importanti critici come Giulio Carlo Argan e Umberto Eco.