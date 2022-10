Incidente a Casirate d’Adda, moto contro recinzione: morto 16enne

Guarda le altre notizie di oggi 13 ottobre

Un ragazzo di 16 anni è morto oggi pomeriggio alle 15 all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le conseguenze delle ferite riportate in uno schianto in moto che lo ha visto protagonista ieri sera a Casirate d'Adda, nei pressi del casello di Treviglio (in provincia di Bergamo) della Brebemi.

L’incidente

Il giovane, di Casirate d'Adda, era in sella al suo scooter Piaggio 50 quando è finito contro la recinzione di un cascinale. In suo soccorso il 118 aveva inviato l'elicottero, con il quale il sedicenne era stato trasferito al Papa Giovanni.