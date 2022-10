Lecco, cade in bici: morto 83enne nel rione Maggianico

Guarda le altre notizie di oggi 13 ottobre

Un uomo di 83 anni, Giuseppe Figini, è morto in un incidente stradale avvenuto a Lecco. È caduto dalla bicicletta mentre stava percorrendo la Lecco-Bergamo tra i rioni Chiuso e Maggianico. L'uomo era un ex commerciante e rappresentante di Confcommercio Lecco ed era di Calolziocorte.

L'incidente

In base a una prima ricostruzione, ora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Lecco, l'uomo - conosciuto anche per il suo impegno nel mondo del volontariato - è caduto dalla bicicletta finendo sull'asfalto. Non sono ancora chiare le ragioni del decesso: si sta cercando di capire se un mezzo in transito lo ha urtato urtato l'anziano, senza poi fermarsi a prestare i soccorsi, oppure se l'uomo ha avuto un malore.