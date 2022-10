Vimercate, contro il caro bollette un liceo rinuncia al sabato

Nel conto economico del riscaldamento delle scuole, in provincia di Monza, la previsione di spesa per il riscaldamento degli istituti sarebbe passata da 4 a 10 milioni di euro l'anno

Per arginare il caro bollette un liceo scientifico lombardo, il Banfi di Vimercate (Monza e Brianza), ha deciso di rinunciare alla giornata di sabato e di introdurre la settimana corta nella didattica. Lo riportano oggi alcuni quotidiani. Una decisione che il Consiglio d'istituto ha preso lo scorso venerdì, definendola "difficile" e "sofferta" e "non definitiva", ma "la Provincia ha chiesto senso di responsabilità e la scuola ha così deciso di fare la sua parte".

Nel conto economico del riscaldamento delle scuole, in provincia di Monza, la previsione di spesa per il riscaldamento degli istituti sarebbe passata da 4 a 10 milioni di euro l'anno. Ad aggravare la situazione - secondo quanto riportato - vi sarebbe il fatto che nel polo scolastico omnicomprensivo dove ha sede il Banfi vi sarebbero altri tre istituti che da tempo hanno adottato la settimana corta. E il grande impianto di riscaldamento centralizzato, per come è strutturata la sua operatività, deve lavorare a pieno regime, su tutti i plessi. Un dispendio energetico ritenuto insostenibile.