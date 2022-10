Covid Lombardia, bollettino: 14.025 casi. Tasso di positività al 22,2%

Sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva, una in più di ieri, mentre sono 1.040 i pazienti negli altri reparti, 87 in più

Il bollettino

Sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva, una in più di ieri, mentre sono 1.040 i pazienti negli altri reparti, 87 in più. Sono 13 i decessi, per un totale complessivo di 42.682 da inizio pandemia. I nuovi casi a Milano sono 3.724 di cui 1.324 in città, a Bergamo 1.289, a Cremona 444, a Lecco 612, a Lodi 320, a Mantova 597, a Monza e Brianza 1.213, a Pavia 745, a Sondrio 305, a Varese 1.482.