Non si ferma all'alt: 19enne fermato in Brianza dopo un inseguimento

Non aveva la patente e nell'auto nascondeva droga e contanti, così, dopo che i carabinieri che lo hanno visto guidare oltre i limiti gli hanno intimato di fermarsi, ha accelerato tentando di fuggire, ma al termine dell'inseguimento è stato bloccato e arrestato. È riuscito invece a fuggire l'altro passeggero a bordo dell'auto.

L'inseguimento in Brianza

L'inseguimento ha avuto inizio a Briosco, in provincia di Monza, è durato per diversi chilometri e si è concluso a Inverigo con l'arresto di un 19enne. Il ragazzo al volante ha imboccato la statale Novedratese, guidando a zig zag tra le altre auto, fino a oltre 150 km/h. Dopo aver imboccato la Valassina, arrivati in Brianza, i due hanno rallentato e sono scesi dalla macchina ancora in corsa scappando a piedi in una zona boschiva. Uno dei due è riuscito a fuggire, mentre il 19enne è stato arrestato. In un barattolo che ha gettato a terra i carabinieri hanno trovato otto dosi di cocaina, mentre addosso aveva oltre 2mila euro e due telefoni cellulari. Residente a Trento, disoccupato, pregiudicato per spaccio e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza e della Brianza, è stato denunciato.