Incidente nel Bergamasco, schianto in moto: due morti

Due motociclisti sono morti in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla Rivierasca del Sebino, all'altezza di Riva di Solto. L'incidente è avvenuto verso le 16, le due vittime hanno 55 e 56 anni. Sono tre le persone decedute in moto sulla stessa strada nella giornata di oggi: nella notte aveva perso la vita in moto, a Predore, Elia Martinelli, un ragazzo di 23 anni, di Tavernola, sempre lungo la statale 469