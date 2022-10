Frana nel Lecchese, evacuate quattro famiglie a Ballabio

Una frana di massi di dimensioni importanti provenienti dal monte Due Mani ha causato l'evacuazione di quattro famiglie, per un totale di sette persone, dalle proprie case a Ballabio, provincia di Lecco.

I controlli



Nessun danno a persone o cose, ma vista la distanza ravvicinata dei massi dalle abitazioni si è deciso per l'evacuazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, con la zona presidiata per effettuare verifiche in quota e accertare eventuali altri pericoli imminenti.