Milano, nel quartiere di San Siro nasce il nuovo spazio per l’atletica

La pista, realizzata a pochi passi dall’ippodromo, vicino al maestoso stadio Meazza, resterà aperta circa un anno, a disposizione dei cittadini e delle scuole del quartiere. Una iniziativa voluta da Hines, società impegnata nella riqualificazione urbana dell’area, in collaborazione con la Federazione Italiana Atletica Leggera Lombardia per avvicinare i ragazzi allo sport, in particolare al mondo dell’atletica. Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy, ha spiegato: “Si apre oggi una nuova stagione per Hines, dedicata alla promozione dello sport nelle scuole, quale leva fondamentale per contribuire alla formazione di futuri cittadini consapevoli e responsabili. Un obiettivo che abbiamo scelto di perseguire attivando connessioni e sinergie di lungo termine con istituzioni, amministrazioni locali e le diverse realtà impegnate nel territorio. Un modello virtuoso di collaborazione che stiamo sperimentando con soddisfazione da oltre un anno con “Progetto Scuole” e che puntiamo ad ampliare ad altri partner già nei prossimi mesi. “Campo 7” è un importante punto di partenza del percorso di collaborazione avviato con FIDAL e un chiaro esempio di come la creazione di nuovi spazi pubblici possa contribuire a generare valore sociale nel territorio”.

Inaugurazione e corsa con Filippo Tortu

La pista di atletica rientra in un percorso di attivazione di laboratori didattici e attività extrascolastiche avviato con “Progetto Scuole”, iniziativa che in poco più di un anno ha raggiunto oltre 300 studenti. Dopo il taglio del nastro alla presenza del sindaco Beppe Sala, insieme all’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, Tortu ha corso insieme a 200 ragazzi del quartiere. “Campo 7 è uno di quei progetti che non si può fare a meno di sostenere – ha commentato Martina Riva - grazie alla riqualificazione realizzata da Hines oggi si restituisce al quartiere e alla città un'area in cui bambini e bambine, ragazzi e ragazze potranno praticare sport in modo gratuito. In questi anni, a causa della pandemia, circa il 25-35% dei ragazzi - a seconda della fascia d'età - ha smesso di fare attività sportiva. Questo è un dato allarmante che deve spingere tutte le realtà che operano nel mondo dello sport, a cominciare dalle istituzioni, a impegnarsi con crescente determinazione per promuovere l'attività fisica e sportiva delle giovani generazioni, per il loro benessere fisico e psicologico. Lo sport è uno strumento di crescita personale e di inclusione senza eguali”.