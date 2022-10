Partecipò a guerriglia contro Expo a Milano, arrestato in Francia

È stato fermato in Francia e arrestato Andrea Casieri, 43 anni, condannato a 4 anni e 9 mesi dal Tribunale di Milano per resistenza e violenza aggravate a pubblico ufficiale e illecito utilizzo di mezzi di travisamento in manifestazioni pubbliche. Casieri si era reso irreperibile ed è stato arrestato su mandato internazionale emesso dalla Procura di Milano su richiesta dei carabinieri.

Il "blocco nero"

Diversi gli episodi contestati, commessi a partire dal 2010. Tra questi anche l'aver fatto parte del 'blocco nero' durante gli scontri avvenuti il primo maggio 2015 a Milano (IL VIDEO), nel giorno dell'inaugurazione dell'Esposizione Universale.

I carabinieri hanno ricordato oggi che da tempo Casieri, soprannominato Casper, è noto alle forze dell'ordine come militante in movimenti anarchici e antagonisti.

L'arresto

Al termine dell'iter giudiziario, e quindi all'emissione dell'ordine di carcerazione nell'aprile 2021, il 43enne è risultato irreperibile. Le ricerche, condotte dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Milano, con il supporto del Nucleo Informativo, hanno consentito di individuarlo a Comus, in un piccolo paese di montagna nella zona sud-occidentale della Francia. A gennaio 2022 è iniziata l'indagine congiunta tramite l'Enfast (la Rete europea di ricerca latitanti), la cui unità italiana presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha attivato in Francia le indagini attraverso l'omologa Fast. L'uomo è attualmente in carcere in Francia in attesa delle procedure per l'estradizione in Italia.