Tentato infanticidio a Casarile, bimba resta grave ma è fuori pericolo

Sono migliorate nel corso della giornata le condizioni della bimba di appena 9 mesi ricoverata all'ospedale di Bergamo dopo essere stata colpita con ripetuti calci, pugni e schiaffi dal compagno della madre. L'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo "informa che la bambina non è ricoverata in terapia intensiva, non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili".

La ricostruzione dei fatti

Il tentato infanticidio, sul quale sta indagando la Procura di Pavia, è avvenuto ieri pomeriggio nel Milanese, nell'appartamento di un condominio in via Colombo a Casarile. La bimba era arrivata intubata al Policlino San Matteo di Pavia e di lì trasferita, per la gravità delle sue condizioni, a Bergamo.