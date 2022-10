Tentato infanticidio a Casarile: gravissima bimba di 8 mesi

È successo in un condominio in via Colombo ieri pomeriggio. La piccola è stata colpita con ripetuti calci, pugni e schiaffi. L'uomo avrebbe già ammesso le proprie responsabilità davanti agli investigatori

Una bambina di appena 8 mesi è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo dopo essere stata colpita con ripetuti calci, pugni e schiaffi dal compagno della madre, attualmente in stato di fermo. Il tentato infanticidio è avvenuto ieri pomeriggio nel Milanese, nell' appartamento di un condominio in via Colombo a Casarile (in provincia di Milano).

La vicenda

A chiamare i soccorsi, ieri, è stata la nonna. I familiari hanno spiegato ai sanitari che la neonata era caduta dal seggiolone, procurandosi così le ferite. I medici, osservando sul corpicino della bambina numerose ecchimosi e lividi, non hanno creduto a questa versione ed hanno avvisato i carabinieri. La bimba è stata prima trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, ma considerata la gravità delle sue condizioni è stata successivamente trasferita a Bergamo.

Le indagini

L’uomo, accusato delle violenze sulla piccola, avrebbe già ammesso le proprie responsabilità davanti agli investigatori. Sul caso indaga la procura di Pavia, che continua gli accertamenti per fare luce sull'episodio e appurare altre eventuali responsabilità oltre a quelle del patrigno.